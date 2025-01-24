Макаревич* назвал причину отказа выступать на Украине

Макаревич* раскрыл причину отказа выступать на Украине
Андрей Макаревич*. Кадр: YouTube.com
Также певец не собирается поддерживать армию этой страны

Некогда любимый российскими зрителями исполнитель Андрей Макаревич*, который с 2022 года проживает в Израиле после отъезда из России, объяснил причины, почему не гастролирует по Украине.

Как известно, артист часто выступает с жесткими русофобскими заявлениями и не стесняется критиковать власти страны, которая позволила ему взобраться на музыкальный Олимп.

Однако в то же время он не планирует выступать на Украине. Музыкант подчеркнул, что его российское происхождение создает препятствия для таких выступлений. Мол, несмотря на то, что он оказывал помощь украинцам, для них он все равно остается русским, а значит нерукопожатным. Артист отметил, что его рождение в России накладывает определенный отпечаток, который влияет на восприятие жителей этой страны.

При этом артист подчеркнул, что не оказывает помощь военным соседнего государства. Он объяснил, что не хочет, чтобы оружие, купленное на его средства, использовалось против мирных жителей Москвы, поскольку там живет его сын. Мол, будет неприятно, если он погибнет от проспонсированной отцом ракеты.

К слову, ранее Макаревич* выступил с хамским заявлением о Москве.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Telegram-канал "Хуже не скажешь" ✓ Надежный источник
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