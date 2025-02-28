Макаревич* захотел перезапустить шоу "Смак"

Обедневший Макаревич* пошел на отчаянный шаг ради денег
Андрей Макаревич*. Кадр: YouTube
За границей дела у беглеца не клеятся

Некогда любимый российским зрителем музыкант Андрей Макаревич* решил пойти на отчаянный шаг ради денег. Артист захотел возродить давно забытое кулинарное шоу "Смак", которое когда-то привлекало внимание зрителей.

По информации источников, музыкант уже нашел нового бизнес-компаньона, им стал продюсер Павел Судаков, который работал режиссером на первых выпусках проекта в 90-х. Такую информацию публикует женский журнал "Клео.ру".

Однако, на данный момент не раскрыты подробности о месте съемок и планах по трансляции шоу. Непонятно, в какой стране будет выходить программа беглеца.

Учитывая последние события в жизни Макаревича*, вероятно этот шаг направлен на улучшение финансового положения, так как за рубежом дела артиста идут не так хорошо. Музыкант сталкивается с трудностями в новой реальности, что, возможно, и стало причиной возвращения к проекту, который когда-то принес ему популярность.

Будущее шоу пока остается под вопросом, а беглый артист продолжает обустраиваться в Израиле. По мнению некоторых экспертов, звезда живет за счет своей супруги израильтянки.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации 

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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