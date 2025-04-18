Макаревич* оскорбил россиян, сравнив их с фекалиями

Певец совсем потерял берега

Андрей Макаревич*, некогда любимец миллионов, снова дал понять, насколько негативно он относится к россиянам. На этот раз музыкант заявил, что не собирается приезжать с концертами в Россию, и при этом не постеснялся в выражениях.

Когда журналист задал ему несколько вопросов перед выходом на сцену, артист не сдерживал раздражения. Он подчеркнул, что с ненавистью относится к многим гражданам, которые позволяют себе открыто его критиковать, поэтому петь для подобного рода аудитории он не собирается.

"И вот это все подтявкивающее *** (фекалии – прим.ред.) затихнет, но они же никуда не денутся, они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизни", – взбешено отрезал музыкант.

По словам певца, он согласен выступать в Киеве, а вот в Россию ехать не хочет ни за что. Он прямо сказал, что не желает видеть россиян. А на следующий вопросы журналиста и вовсе отреагировал грубо матом, а затем скрылся.

Кажется, артист окончательно утратил связь с теми, кто сделал его известным. Судьба певца складывается не лучшим образом. Когда-то успешный артист продолжает жить в Израиле на шее у своей жены-еврейки, за что его не стесняюсь критикуют на бывшей родине.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации