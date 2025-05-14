Водонаева раскритиковала жену Прилучного из-за инцидента с сыном Муцениеце

Конфликтная ситуация вокруг звездного семейства обостряется

Звезда соцсетей Алена Водонаева прокомментировала сложную ситуацию в семье актера Павла Прилучного, выразив возмущение в связи с поведением его нынешней жены Зепюр Брутян. Причиной для ее резкой реакции стали кадры, на которых брюнетка идет за руку с 12-летним сыном актера от первого брака Тимофеем, снятые во время их совместного отдыха.

Водонаева сочла недопустимым выкладывать подобные видео в публичное пространство, особенно с учетом того, что мальчик уже больше полугода живет с отцом и, как утверждается, прекратил всякое общение с матерью, Агатой Муцениеце. Актриса теперь переживает тяжелый период, связанный с отдалением ребенка, а между бывшими супругами продолжаются судебные споры. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

По мнению блогера, подобные демонстрации "счастливой" семьи выглядят провокационно и наиграно. Она обвинила новую жену артиста в попытке занять место другого человека в крайне чувствительный момент и заявила, что все это похоже на показную картинку, хотя женщине стоило бы проявить уважение к чувствам матери ребенка.

К слову, ранее Водонаева раскритиковала грядущее замужество Бородиной.