Макаревич* пожаловался на жизнь в Израиле

Артист недоволен и новой родиной

Некогда любимый российскими зрителями музыкант Андрей Макаревич* давно и прочно обосновался в Израиле. Однако, как оказалось, жизнь там далеко не радужная. Теперь беглец активно жалуется на новую родину.

По словам артиста-русофоба, многие эмигранты рассчитывали на беззаботную жизнь, но столкнулись с очень высокими расходами и другими сложностями. Он отметил, что жизнь в Израиле дороже, чем в нашей стране, а адаптация требует больших усилий.

Музыкант также выразил недовольство поведением некоторых релокантов, которые не пытаются интегрироваться. По его словам, эти люди продолжают пить водку, смотреть российское телевидение и ностальгировать по родине, вместо того чтобы строить новую жизнь. Беглец убежден, что эмиграция требует активной позиции и желания стать полноценным гражданином страны, а не просто обладателем израильского паспорта.

Проблемы у артиста возникли и с изучением нового языка. Он признался, что еще в Москве пытался выучить язык, но столкнулся с трудностями. В Тель-Авиве, по его словам, ситуация не улучшилась, поскольку многие продавцы переходят на русский язык, узнав его. Он рассказал, что часто готовит фразы на местном языке, но попытки заканчиваются неудачей, когда в магазине к нему обращаются по-русски, что сильно его раздражает, так как не дает попрактиковаться.

"Я готовлю фразу на иврите, иду в магазин. А мне говорят на чистом русском: "Здравствуйте, Андрей Вадимович*". И все разбилось", – с недовольством заключил музыкант.

К слову, ранее артист рассказал, почему отказался выступать на Украине.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации