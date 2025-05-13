Сын народной артистки России Екатерины Шавриной умер в тюрьме

Что послужило причиной смерти звездного наследника, доподлинно неизвестно

Сегодня, 13 мая, стало известно о большой трагедии в одном звездном семействе. Григорий Шаврин, сын народной артистки России Екатерины Шавриной, умер в исправительном учреждении под Владимиром. В 2024 году он был осужден за хранение запрещенных веществ и приговорен к реальному сроку.

Информацию о его кончине подтвердил общественник Сергей Яжан. Он сообщил, что мужчина покинул этот мир в воскресенье, 11 мая, а на месте трагедии сейчас работают следователи, которые выясняют точную причину произошедшего.

Сообщается, что звездный наследник содержался в ИК-6, однако на момент смерти находился в ИК-3, где расположен госпиталь, обслуживающий исправительную систему региона. Перевод туда был осуществлен незадолго до трагедии.

Предварительно, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. При этом, как уточнил представитель Общественной наблюдательной комиссии, покойный ранее не делился жалобами на самочувствие.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Окончательное заключение будет сделано после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее смерть советской легенды Нины Гребешковой обернулась грандиозным скандалом.