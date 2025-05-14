Татьяна Буланова поделилась способом быстро похудеть

Знаменитость перепробовала много диет

Певица Татьяна Буланова всегда славилась своей стройной фигурой и ни разу не появлялась на публике с лишними килограммами. В беседе с журналистами артистка рассказала, как ей удается поддерживать форму.

Артистка заявила, что на протяжении жизни она перепробовала множество диет. Некоторые действительно помогали, но ненадолго, другие же вызывали лишь сильнейшее чувство голода. В результате Буланова выбрала метод, который практикует уже около двух десятилетий и считает его самым действенным.

Певица рассказала, что когда нужно резко похудеть, она питается всего один раз в день. Именно это позволяет ей быстро избавляться от лишних объемов. Хотя она признает, что такой способ вряд ли можно назвать полезным, он давно стал для нее привычным.

При этом звезда старается, чтобы единственный прием пищи был вкусным и приносил удовольствие. Она не ограничивает себя в выборе блюд и ест именно то, что хочется в данный момент.