Журналисты узнали, как живет сын Макаревича* Иван

Молодой человек пообщался с прессой

Сын беглого музыканта Андрея Макаревича* Иван в отличие от именитого отца остался в России и неплохо здесь устроился в творческом плане. Журналисты выяснили, что стало со звездным наследником на фоне череды скандалов вокруг его фамилии.

Как оказалось, парень прекрасно живет в Москве и занимается творчеством. Недавно он стал гостем показа аниме Хаяо Миядзаки и пообщался с прессой. Иван рассказал, что в России занят сразу несколькими проектами: преподает актерское мастерство, пишет музыку и сценарии, а также снимает короткометражные фильмы со студентами.

Парень живет в центре столицы и менять городскую жизнь на дачную не планирует. Он признался, что любит бывать за городом, но постоянное проживание там его не привлекает.

Звездный наследник заявил, что преподавание стало важной частью его жизни. Он работает в мастерской "Время театра" и учит студентов актерскому мастерству, которое ориентировано больше на кино, чем на театр. Иван отметил, что долго размышлял о том, стоит ли ему становиться педагогом, но в итоге нашел подходящее место и теперь получает удовольствие от работы.

Помимо преподавания, он занят в сфере музыки. Сейчас пишет саундтрек для документального проекта медиатеки СТС, а также продолжает создавать собственные тексты и композиции. В целом, жизнь знаменитости складывается неплохо, судя по всему, покидать родную страну он не собирается.

К слову, недавно сам Макаревич* пошел на отчаянный шаг из-за проблем с деньгами.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации