Сын Муцениеце не хочет жить с ней из-за ее возлюбленного Дранги - СМИ

Раскрыта причина нежелания сына Муцениеце жить с ней
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Ссоры в звездном семействе активно обсуждаются в прессе

Семейная драма между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным получила новое развитие – 12-летний сын бывших супругов выбрал компанию отца и отказался жить с матерью. По информации источников, близких к семье, причина – неприязнь мальчика к новому возлюбленному актрисы, музыканту Петру Дранга.

Как утверждают в окружении знаменитости, еще совсем недавно мальчик хорошо ладил с музыкантом, но в последнее время резко изменил отношение. Считается, что на ребенка кто-то повлиял, настроив его против нового избранника матери. Близкие звездной актрисы уверены, что на ребенка оказывается серьезное давление, которое искажает его картину мира.

Конфликт между бывшими супругами и вопрос об опеке продолжают оставаться в центре внимания, а судьба ребенка активно обсуждается прессой.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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