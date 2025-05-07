Сын Муцениеце не хочет жить с ней из-за ее возлюбленного Дранги - СМИ

Ссоры в звездном семействе активно обсуждаются в прессе

Семейная драма между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным получила новое развитие – 12-летний сын бывших супругов выбрал компанию отца и отказался жить с матерью. По информации источников, близких к семье, причина – неприязнь мальчика к новому возлюбленному актрисы, музыканту Петру Дранга.

Как утверждают в окружении знаменитости, еще совсем недавно мальчик хорошо ладил с музыкантом, но в последнее время резко изменил отношение. Считается, что на ребенка кто-то повлиял, настроив его против нового избранника матери. Близкие звездной актрисы уверены, что на ребенка оказывается серьезное давление, которое искажает его картину мира.

Конфликт между бывшими супругами и вопрос об опеке продолжают оставаться в центре внимания, а судьба ребенка активно обсуждается прессой.