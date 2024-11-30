Водонаева раскритиковала новый роман Бородиной

Модель вставила свои пять копеек

Популярная модель и телеведущая Алена Водонаева высказалась о новых отношениях своей коллеги Ксении Бородиной, которая несколько месяцев назад начала встречаться с блогером Николаем Сердюковым. По мнению красотки, Бородина может допустить ошибку, если решится связать себя узами брака с этим мужчиной.

Звезда подчеркнула, что у пары слишком большая разница в социальном статусе, что, по ее мнению, может стать серьезной преградой для счастливой семейной жизни. Она выразила обеспокоенность о том, что такие несоответствующие друг другу влюбленные вряд ли смогут создать гармоничную семью, и призвала Бородину не торопиться с серьезными решениями.

Ксения, со своей стороны, уже неоднократно заявляла, что настроена на серьезные отношения и готова к созданию семьи. Так что комментарии модели вызвали широкий резонанс, так как многие поклонники теледивы считают, что выбор партнера – это исключительно ее личное дело.

Тем не менее, Водонаева уверена, что подобный брак может стать ошибкой. Она отметила, что важно учитывать не только чувства, но и объективные различия, которые могут повлиять на стабильность отношений.

Мнение самой Бородиной по поводу этих заявлений пока остается неизвестным. Очевидно, что сейчас девушка по уши влюблена, при этом она очень остра на язык – реакция на критику должна быть фееричной.