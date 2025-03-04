Галкин* заступился за Зеленского после скандала в Белом доме

Галкин* сделал громкое политическое заявление о Зеленском
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Артист вставил свои пять копеек

Беглый хохмач Максим Галкин* не мог пройти мимо скандальной перепалки между новым главой Белого дома Дональдом Трампом и руководителем киевского режима Владимиром Зеленским. Артист сделал заявление на политическую тему в социальных сетях.

Так, комик разместил на просторах интернет-пространства фотографию встречи главы Незалежной с британским королем Карлом III. Он обратил внимание на то, что монарха не смутил внешний вид украинского лидера, который был без классического костюма.

Фото: соцсети

Ранее, 28 февраля, в Белом доме состоялись переговоры Зеленского с Дональдом Трампом, которые завершились неудачно. В частности, американская сторона выразила недовольство тем, что их высокопоставленный гость прибыл на встречу в черной толстовке, брюках и кроссовках, нарушив протокол.

Юморист отметил, что британского монарха, несмотря на его высочайший статус, в свое время такой же момент не смутил.

В комментариях пользователи объяснили беглецу, что Карл III проявил воспитанность и не стал обращать внимания на нарушение этикета. Они также с иронией подчеркнули, что сам король выбрал соответствующую случаю одежду, а не "охотничий костюм или садовый фартук".

К слову, ранее стало известно, за чей счет Галкин* и его жена Пугачева живут за границей.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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