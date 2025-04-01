Жители Германии раскритиковали анонс концерта Галкина*

Один шаг Галкина* привел в бешенство жителей Германии
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Дела беглого комика становятся все хуже

Один шаг сбежавшего из России хохмача Максима Галкина* вызвал волну негодования среди жителей Германии. Публика пришла в бешенство после того, как артист анонсировал свои весенние концерты на немецкий землях. Хотя лицедей рассчитывал на теплый прием, часть местной аудитории встретила новости о его гастролях с резкой критикой.

В комментариях к публикации пользователи высказывали мнение, что его шоу ориентировано исключительно на определенную категорию – украинских беженцев и русскоязычных эмигрантов и не интересно основному населению ФРГ.

Некоторые недоумевают, зачем юморист вообще решил выступать в Германии. По их словам, время для развлекательных шоу сейчас неподходящее, особенно в стране, у которой хватает собственных проблем. Один из комментаторов язвительно отметил, что "поезд уже ушел", давая понять, что интерес к артисту давно угас.

Отдельную волну возмущения вызвал финансовый аспект. В соцсетях негодованием пишут, что билеты на концерты в итоге будут покупать те, кто живет на государственные пособия, а значит, будут потрачены деньги немецких налогоплательщиков.

К слову, ранее стало известно, сколько могли заплатить Галкину* за предательство России.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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