Сколько Галкин* зарабатывает на провокационных концертах за границей

Артист может обеспечить своим родным достойный уровень жизни за границей

В апреле и мае у юмориста Максима Галкина* запланирован большой тур по Европе. Артист намерен представить зрителям свою новую программу с политическими шутками, на которой он заработает солидную сумму. Доходы юмориста подсчитали журналисты.

Всего у знаменитости состоится 13 концертов – он приедет в Штутгард, Мюнхен, Гамбург, Берлин и другие города. Европейские концертные залы вмещают около двух тысяч зрителей, а стоимость билетов может доходить 179 евро. Ожидается, что в среднем Галкин* будет зарабатывать с одного выступления около 15 млн рублей.

Таким образом, общий доход комика за два месяца составит почти 200 млн рублей. При этом часть суммы ему придется отдать на сопутствующие расходы вроде трансфера, зарплат, аренды зала и прочих.

"Но явно, что бедствовать в дорогом кипрском Лимасосе, где сейчас живет звездная семья, не приходится", – отмечают журналисты.

Поэтому день рождения супруги Аллы Пугачевой звездное семейство отправилось праздновать на яхте. Об этом сообщил Галкин* в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что жители Германии раскритиковали анонс концерта Галкина*.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ