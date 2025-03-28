Артист "сдал" родную страну

Звезда соцсетей и телеэкранов Оскар Кучера заявил, что уехавшие из страны артисты-предатели, включая Максима Галкина*, могли покинуть Россию не по идейным соображениям, а за крупные гонорары.

По словам телеведущего, в 2022 году его знакомый высокопоставленный госслужащий рассказал, что некоторым артистам предлагали по $50 миллионов за отъезд из РФ и участие в антироссийской кампании.

Изначально знаменитость в эту информацию не поверил, но вспомнил разговор спустя два с половиной года, когда стало известно о закрытии USAID – американского агентства, платившего артистам за русофобские выходки.

Артист назвал происходящее продажей за "30 сребреников" и отметил, что многие деятели культуры просто "поставили не на ту лошадку". Например, таких беглецов, как Татьяна Лазарева* и Артур Смольянинов* ждет финансовый тупик, поскольку источники их дохода исчезают. При этом ведущий признал, что Галкин*, в отличие от других, действительно талантлив и не пропадет.

"Если Галкину* заплатили 50 миллионов, то на безбедную старость с Борисовной они уже скопили. Переживать за них не стоит. Макс продался USAID с потрохами", – отметил один из комментаторов под постом.

Скандал вокруг вероятно ангажированных артистов разгорается на фоне сворачивания зарубежных программ влияния – очень может быть, что уехавшие просто продались, а теперь рискуют остаться без всего.

К слову, ранее Галкин* стал жертвой мошенников.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации