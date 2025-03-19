Беглый Галкин* стал жертвой мошенников

В жизни звезды наступила черная полоса

Сбежавший из России хохмач Максим Галкин* стал жертвой преступников. Комик обратился к подписчикам на просторах интернет-пространства, рассказав о мошенниках, которые используют его имя в фейковой рекламе. Юморист призвал поклонников быть осторожными и не верить предложениям о легком заработке, якобы исходящим от него.

После отъезда из России артист продолжает активно вести личный блог, общаясь с подписчиками и делясь новостями. Недавно он сообщил, что неизвестные злоумышленники распространяют рекламу, в которой от его имени продвигают сомнительные финансовые схемы. Лицедей подчеркнул, что не имеет к этим объявлениям никакого отношения и не занимается рекламой в принципе.

Он также отметил, что достоверную информацию о нем можно получить только из его официального аккаунта, а любые сторонние источники могут вводить людей в заблуждение. Комик предостерег поклонников и призвал проверять информацию, чтобы не стать жертвой аферистов.

К слову, ранее Галкин* сделал громкое политическое заявление.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации