Леонтьев согласился выступать в европейских кабаках ради денег - Mash

Леонтьев опустился до европейских кабаков ради денег
Валерий Леонтьев. Кадр: соцсети
Когда-то звезда ярко сияла на отечественной сцене

Народный артист России Валерий Леонтьев, несмотря на заявление о завершении карьеры, оказался вновь на сцене – но уже далеко от родины. По данным Telegram-канала Mash, певец согласился выступить на частном ужине во Франции. Пишут, что в Россию звезду стали реже звать на корпоративы, а деньги артисту, привыкшему жить на широкую ногу, очень нужны.

По информации источников, Леонтьев взялся за предложение спеть в европейском кабаке, несмотря на то, что еще в марте 2024 года стало известно о завершении его публичной карьеры. Однако, как выяснилось, речь шла только о больших концертах – частные мероприятия для знаменитости остаются интересными. Любимец публики готов выходить на сцену за рубежом, если гонорар составляет не менее 15 миллионов рублей.

Несмотря на творческий спад, артист не спешит сдаваться и ищет новые форматы, чтобы оставаться востребованным и зарабатывать на роскошную жизнь.

К слову, ранее известная певица рассказала, как пришла в ужас от поведения Валерия Леонтьева.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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