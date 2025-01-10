Леонтьев окончательно завершил карьеру

Леонтьев уходит навсегда – заявление концертного директора
Валерий Леонтьев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Любимец публики принял важное решение

Концертный директор Валерия Леонтьева сообщил, что кумир миллионов принял окончательное решение завершить свою эстрадную карьеру и навсегда покидает сцену. Борис Чигирев подчеркнул, что несмотря на многочисленные предложения организовать концерты или турне, любимец публики все для себя решил и остается непреклонным в своем выборе уйти на покой.

Также приближенный к звезде человек добавил, что ни одного концерта в текущем году певец давать не собирается. Он подчеркнул, что хотя артист продолжает получать предложения о концертах, он их даже не рассматривает.

Таким образом, один из самых известных артистов российской эстрады решил навсегда завершить выступления, оставив зрителям только воспоминания о своих блистательных шоу, провокационных образах и горячих танцах.

К слову, ранее была раскрыта стоимость билета на новогодний концерт с Леонтьевым.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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