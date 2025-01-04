Леонтьев категорически отказался выступать на Западе: все дело в России

Раскрыто условие, при котором артист готов вернуться на мировую сцену

Певец Валерий Леонтьев, который в новогоднюю ночь устроил зажигательный концерт в ОАЭ, получил множество крайне привлекательных предложений организовать мировое турне. Однако от некоторых, позразумевающих выступления на Западе, певец категорически отказался – и все дело в России.

По словам источника из окружения знаменитости, Леонтьев решил не выступать за границей из-за политической обстановки. Негативное отношение Запада и резкая риторика в отношении РФ вызывает у него неприятие, поскольку он глубоко предан своему российскому зрителю.

"Так что изменение отношения к России со стороны стран, которые сегодня проявляют негатив ко всему российскому, можно считать особым пунктом райдера артиста", – заявили осведомители.

Директор Леонтьева Борис Чигарев также подтвердил, что сейчас исполнителю поступает множество предложений по мировому турне. Некоторые из них интересные как с медийной, так и с финансовой точек зрения. Однако пока знаменитость не подписывал никакого контракта, ожидая более благоприятных изменений в мире.

Композитор артиста Владимир Евзеров и вовсе утверждает, что Леонтьева можно смело назвать патриотом своего зрителя и России. Он готов вернуться на сцену и выступить, но только в дружественных странах, если речь идет о заграничных поездках.

Ранее зрители концерта Валерия Леонтьева в Дубае заподозрили у него страшную болезнь.