Леонтьев рассказал о боли из-за смерти композитора Герцмана

В жизни Леонтьева произошла страшная трагедия
Валерий Леонтьев. Фото: АГН "Москва"
Артист не смог сдержать эмоции

Известный российский певец Валерий Леонтьев переживает тяжелую утрату – он глубоко скорбит по своему другу, композитору Михаилу Герцману. Выдающийся культурный деятель скончался 30 января в возрасте 79 лет.

Последние месяцы ныне покойный музыкант тяжело болел, а 10 января его госпитализировали. Медики упорно боролись за жизнь звезды, но спасти именитого композитора не удалось.

Для Леонтьева эта потеря стала настоящим ударом. Двое талантливых людей познакомились еще в юности, и их связывали крепкие дружеские отношения. Когда певец узнал о болезни друга, он сделал все возможное, чтобы организовать для него лечение в лучшей клинике. Однако, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

Артист признался, что известие о смерти друга очень больно по нему ударило, он чувствует полное опустошение. Певец с горечью отметил, что время бывает очень жестоким, а человеку не всегда под силу одолеть болезнь. Он назвал покойного не просто композитором, а символом надежды и борьбы за мечту, добрым и веселым другом, который поддерживал его на протяжении жизни. Артист подчеркнул, что память о музыканте навсегда останется в его сердце.

К слову, ранее стало известно об окончательном уходе Леонтьева со сцены.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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