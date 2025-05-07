Экс-клавишник группы "Ленинград" Иванов впал в кому

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Экс-клавишника легендарного музыкального коллектива "Ленинград" Дмитрия Иванова, который в последнее время сотрудничал с популярной исполнительницей МакSим, экстренно забрали в больницу после инсульта. Сейчас мужчина находится в реанимационной палате.
Известно, что тяжелый приступ случился с ним больше недели назад, и с того момента артист подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Мужчина в коме, за его жизнь борются медики.
Сообщение о тревожном состоянии звезды появилось в его соцсетях. Сестра знаменитости Анна рассказала, что приступ разбил мужчину внезапно, и семья просит всех, кто знает музыканта и располагает данными о его ближайших выступлениях, связаться с ними, чтобы скорректировать рабочие планы.
Артист в течение нескольких лет выступал в коллективе Сергея Шнурова, последнее его появление на сцене в составе группы состоялось в январе в Абу-Даби. В прошлом месяце артист официально объявил об уходе из коллектива, но остался одной из самых ярких звезд музыкальной группы.
Напомним, ранее стало известно о смерти одиннадцатилетней актрисы. Перед этим девочка пережила целую серию инфарктов.
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