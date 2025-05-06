11-летняя актриса Миллена Брандао умерла после множества остановок сердца

Семья звезды убита горем

В Бразилии скончалась 11-летняя актриса Миллена Брандао. Такую печальную информацию публикует портал TMZ. По сведениям журналистов, девочка умерла в пятницу, 2 мая, при этом точная причина смерти пока официально не названа.

Ряд СМИ со ссылкой на близкие к семье источники уточняет, что в последние дни жизни у девочки было зафиксировано не менее 13 остановок сердца. Родные актрисы опубликовали прощальное послание в социальных сетях, выразив боль и скорбь по поводу ее ухода.

Миллена Брандао приобрела известность благодаря своей роли в сериале Netflix "Единомышленники". Ее смерть стала шоком для поклонников и коллег по киноиндустрии.

Напомним, также ранее стало известно о смерти внука легендарного советского исполнителя Александра Барыкина. Молодого человека пришлось хоронить в гробу.