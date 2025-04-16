Умер известный советский артист Герасимов

Уход знаменитости оплакивают коллеги и родные

На 75-м году жизни скончался популярный советский и российский актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов. Печальные новости подтвердил наследник звезды Антон Герасимов в беседе с журналистами.

По его словам, месяц назад родителя разбил инсульт, после которого он впал в кому и больше уже не приходил в себя. Убитый горем наследник уточнил, что прощание со звездой пройдет 19 апреля, однако время и место траурной процессии пока не разглашаются.

Будущая звезда дубляжа появился на свет летом 1950 года. В советское время он снялся в нескольких знаковых картинах, среди которых легендарная лента "Освобождение: Битва за Берлин". Также ныне покойная звезда играл второстепенных персонажей в ряде российских телесериалов.

Однако наибольшую известность ему принесла деятельность в дубляже. Он озвучивал в остросюжетных картинах таких мировых звезд, как Брюс Уиллис и Джон Траволта.

Ранее появилась информация о внезапной смерти известной российской актрисы Татьяны Вилькиной, ей был всего 51 год. Как сообщают СМИ, причиной трагедии стали проблемы с сердцем. Звезда ушла из жизни в своей московской квартире.