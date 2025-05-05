Умер любимый россиянами актер Чарли Скелайс

Убила болезнь Альцгеймера: умер любимый россиянами актер
Фото: www.unsplash.com
Звезды не стало незадолго до 85-летнего юбилея

Американский актер Чарли Скелайс ушел из жизни на 85-м году после долгой и тяжелой борьбы с болезнью Альцгеймера. Последние годы он провел в доме престарелых в штате Пенсильвания, где и скончался в окружении семьи. О печальной новости рассказала его младшая дочь Энн Мари. По ее словам, отец ушел спокойно, рядом были самые близкие люди, с которыми у него всегда была крепкая эмоциональная связь.

Скелайс за свою актерскую карьеру сумел воплотить на экране множество запоминающихся образов. Он мастерски играл персонажей с внутренним конфликтом, часто выбирая роли гангстеров, полицейских и мужчин с непростым прошлым.

Особенно ярко его талант проявился в роли Томаса Пакусы по прозвищу "Лошадиное лицо" в сериале "Прослушка", а также в образе тренера Молинаро в легендарном "Клане Сопрано". Его экранные герои были жесткими, харизматичными, но при этом живыми и узнаваемыми.

Вне съемочной площадки Чарли вел совсем другую, тихую и семейную жизнь. Он прожил в браке со своей супругой Анджелиной более шести десятилетий – 62 года плечом к плечу. Вместе они вырастили пятерых детей, а позже стали бабушкой и дедушкой для четверых внуков. Именно семья, по признанию родных, была для него самым важным и настоящим источником радости. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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