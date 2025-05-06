Катя Лель посоветовала не бояться НЛО

Катя Лель посоветовала не бояться НЛО
Катя Лель. Фото: Mikhail Popov /wikimedia.org
Звезда регулярно рассказывает о своих контактах с пришельцами

Популярная исполнительница Катя Лель, известная не только своими песнями, но и рассказами о контактах с внеземными цивилизациями, вновь затронула тему НЛО в беседе с журналистами.

На вопрос о том, стоит ли бояться инопланетян, артистка ответила, что страха здесь быть не должно. Она напомнила, что когда-то сама, по ее словам, была похищена, но ее "вернули обратно" – значит, и другим волноваться не стоит.

Звезда дала совет: при встрече с представителями иных миров, важно сразу обозначить личные границы и дать им понять, что нельзя ничего забирать без разрешения.

Она также критически высказалась в адрес скептиков, заявив, что отрицание существования НЛО – это показатель ограниченного мышления. По ее мнению, такие люди "живут на низких частотах" и не стремятся к внутреннему развитию.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

Грубая угроза Зеленского вызвала переполох в Британии

Лидер Незалежной не стесняется в выражениях

Киев сделал резкое заявление о Красной площади

На Украине продолжают накалять обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей