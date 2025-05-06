Катя Лель посоветовала не бояться НЛО

Звезда регулярно рассказывает о своих контактах с пришельцами

Популярная исполнительница Катя Лель, известная не только своими песнями, но и рассказами о контактах с внеземными цивилизациями, вновь затронула тему НЛО в беседе с журналистами.

На вопрос о том, стоит ли бояться инопланетян, артистка ответила, что страха здесь быть не должно. Она напомнила, что когда-то сама, по ее словам, была похищена, но ее "вернули обратно" – значит, и другим волноваться не стоит.

Звезда дала совет: при встрече с представителями иных миров, важно сразу обозначить личные границы и дать им понять, что нельзя ничего забирать без разрешения.

Она также критически высказалась в адрес скептиков, заявив, что отрицание существования НЛО – это показатель ограниченного мышления. По ее мнению, такие люди "живут на низких частотах" и не стремятся к внутреннему развитию.