На 52 году умерла известная российская актриса Вилькина

Отказало сердце: на 52 году умерла известная российская актриса
Фото: www.unsplash.com
Жизнь звезды оборвалась внезапно

На 52-м году жизни внезапно оборвался земной путь российской актрисы и режиссера Татьяны Вилькиной. Женщина скоропостижно скончалась, по имеющимся у журналистов данным, причиной трагедии стали проблемы с сердцем. Печальное событие произошло в столичной квартире знаменитости.

Ныне покойная звезда была представительницей известной творческой семьи. Ее отец – глава театрального центра "Вишневый сад" Александр Вилькин, мать – известная актриса Ольга Широкова.

Зрителям звезда была знакома по ролям в фильмах "Ретро вдвоем" и "Тартюф". Помимо актерской карьеры, она активно работала в документальном кино, а также занималась режиссурой и писала сценарии.

Кончина знаменитости стала тяжелой утратой для коллег и поклонников. Ее запомнили как талантливую, яркую и искреннюю актрису, посвятившую жизнь искусству.

Напомним, накануне стало известно о смерти популярной советской актрисы.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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