На 52 году умерла известная российская актриса Вилькина

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На 52-м году жизни внезапно оборвался земной путь российской актрисы и режиссера Татьяны Вилькиной. Женщина скоропостижно скончалась, по имеющимся у журналистов данным, причиной трагедии стали проблемы с сердцем. Печальное событие произошло в столичной квартире знаменитости.
Ныне покойная звезда была представительницей известной творческой семьи. Ее отец – глава театрального центра "Вишневый сад" Александр Вилькин, мать – известная актриса Ольга Широкова.
Зрителям звезда была знакома по ролям в фильмах "Ретро вдвоем" и "Тартюф". Помимо актерской карьеры, она активно работала в документальном кино, а также занималась режиссурой и писала сценарии.
Кончина знаменитости стала тяжелой утратой для коллег и поклонников. Ее запомнили как талантливую, яркую и искреннюю актрису, посвятившую жизнь искусству.
Напомним, накануне стало известно о смерти популярной советской актрисы.
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