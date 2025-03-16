"Не очень этично": Долина прокомментировала предложение лишить Пугачеву звания "Народная артистка"

В Санкт-Петербурге отшумел Концертов лауреатов Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Среди участников этого года была и Лариса Долина.

Концерт открыла легендарная и знаковая песня "Священная война", которую хоровая группа Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа исполнила вместе с эстрадными звездами. Теми, кто не предал свою Родину. Теми, кто наш, кто с нами, кто за нас.

А как быть с теми, кто смалодушничал и в трудные времена покинул Отчизну? Напомним, Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева живет то в Израиле, то на Кипре, Народная артистка России Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, Народный артист России Андрей Макаревич уехал в Израиль и был признан у нас иностранным агентом. Нужно ли их cегодня лишать полученных на Родине почетных званий?

"Если говорить про Пугачеву, то она это звание заслужила когда-то, – говорит Лариса Долина. – И забирать его теперь не очень этично".

При этом, по мнению популярной исполнительницы, среди молодых исполнителей есть немало тех, кто вполне бы мог стать хотя бы Заслуженным. "Севиль, Анна Асти, Jony, Хабиб, Артем Качер, – говорит Лариса Долина. – Я думаю, все они достойны получить звание "Заслуженный артист".