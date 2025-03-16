"Не очень этично": Долина прокомментировала предложение лишить Пугачеву звания "Народная артистка"

"Не очень этично": Долина прокомментировала предложение лишить Пугачеву звания "Народная артистка"
Фото: Утро.ру
В Санкт-Петербурге отшумел Концертов лауреатов Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Среди участников этого года была и Лариса Долина.

Концерт открыла легендарная и знаковая песня "Священная война", которую хоровая группа Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа исполнила вместе с эстрадными звездами. Теми, кто не предал свою Родину. Теми, кто наш, кто с нами, кто за нас.

А как быть с теми, кто смалодушничал и в трудные времена покинул Отчизну? Напомним, Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева живет то в Израиле, то на Кипре, Народная артистка России Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, Народный артист России Андрей Макаревич уехал в Израиль и был признан у нас иностранным агентом. Нужно ли их cегодня лишать полученных на Родине почетных званий?

"Если говорить про Пугачеву, то она это звание заслужила когда-то, – говорит Лариса Долина. – И забирать его теперь не очень этично".

Фото: пресс-служба

При этом, по мнению популярной исполнительницы, среди молодых исполнителей есть немало тех, кто вполне бы мог стать хотя бы Заслуженным. "Севиль, Анна Асти, Jony, Хабиб, Артем Качер, – говорит Лариса Долина. – Я думаю, все они достойны получить звание "Заслуженный артист". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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