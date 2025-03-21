Певицу Долину признали психически неустойчивой в момент продажи жилья

За артистку взялись эксперты

Знаменитая российская исполнительница Лариса Долина находилась в психически неустойчивом состоянии, когда приняла решение продать элитное столичное жилье и передать крупную сумму мошенникам. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

Специалисты пришли к выводу, что в момент сделки обманутая знаменитость не осознавала в полной мере свои действия. Впрочем, журналисты обратили внимание на любопытный факт: несмотря на это, в тот день она успела выступить сначала перед студентами, а затем – с концертом в Кремле.

Примечательно, что в гражданском процессе, где оспаривается сама сделка, представители звезды пока не представили результаты этой экспертизы. Даже если суд признает сделку недействительной, звезде придется вернуть покупательнице жилища Полине Лурье 112 миллионов рублей.

Напомним, аферисты обрабатывали исполнительницу хита "Погода в доме" с апреля по июль 2024 года. Под видом "сотрудников безопасности" они убедили женщину в том, что ее богатства в опасности. В результате звезда продала недвижимость, часть денег перевела на подставные счета, а остальное передала курьеру. Общий ущерб, по данным СМИ, превысил 200 миллионов рублей.

К слову, ранее Долина неожиданно набросилась на Наташу Королеву.