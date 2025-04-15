Долина стремительно закончила интервью и сбежала от прессы

Лариса Долина публично опозорилась
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Звезду задела больная тема

Певица Лариса Долина оказалась в неловкой ситуации на светском мероприятии, когда журналисты затронули тему, к которой она явно не была готова.

Несмотря на то, что артистка, как правило, неохотно общается с прессой, в этот раз она все же подошла к камерам. Однако беседа прервалась едва ли не сразу, как только один из репортеров поздравил ее с выигрышем суда по делу о возвращении московской квартиры.

Услышав упоминание о недвижимости, с которой у нее связаны весьма болезненные переживания, артистка стремительно закончила интервью и буквально сбежала от прессы.

Ранее певица практически не делилась деталями этой истории. Известно лишь, что в прошлом году она стала жертвой мошенников: злоумышленники убедили ее продать квартиру и перевести вырученные средства на так называемый "безопасный" счет. Когда деньги уже ушли, стало ясно, что речь шла о классической схеме обмана.

Недвижимость почти сразу перешла в чужие руки, но через суд звезде каким-то образом удалось вернуть ее. Поговаривают, что это связано с тем, что артистку признали психически неустойчивой в момент продажи жилья.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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