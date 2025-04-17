Пугачева поблагодарила своих поклонников и врагов

Певица раскрыла, как относится к критике в родной стране

После празднования своего 76-летия Алла Пугачева опубликовала в соцсетях новый пост, в котором выразила благодарность всем, кто поздравил ее в этот праздник. В частности артистка обратилась к россиянам, которые не испытывают к ней большой любви.

Исполнительница отметила, что празднование дня рождения прошло хорошо: рядом с ней были близкие, друзья, которые сделали этот день ярким. Поднимали настроение всем присутствующим греческие артисты, сделавшие, по ее словам, это мероприятие незабываемым.

Пугачева также поблагодарила людей, которые отправляли ей сообщения с поздравлениями. Как отметила знаменитость, с годами их почему-то становится только больше.

"Спасибо всем поклонникам моим и врагам. Вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками, а я, конечно, внутри художник. И эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует", – сказала артистка.

При этом многие в комментариях к публикации отметили, что к своим 76 годам Пугачева стала совершенно неузнаваемой. На ее лице виднелись следы пластической операции и инъекционной косметологии – вероятно, певица не так давно накачала себе губы. Многие сравнили ее с силиконовой куклой и мумией из-за новой внешности.

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