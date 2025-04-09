Продюсер Дворцов: Пугачева заработала на военных песнях до 300 тысяч рублей

Сколько Пугачева заработала на высказываниях о войне: раскрыта сумма
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Россияне продолжают внимательно следить за беглой певицей

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева снова оказалась в центре внимания – выяснилось, что она неплохо заработала на теме войны. По словам продюсера Сергея Дворцова, новые песни певицы уже принесли ей ощутимую сумму.

Речь идет о двух композициях – "Мама" и "Поцелуй войны", которые артистка представила 2 апреля. Автором музыки стал Андрей Мисин. Над текстом первой песни работала сама беглянка, а вторую написал Андрей Ордынец. Эти треки набрали большую популярность и начали собирать просмотры на видеохостинге.

Продюсер отметил: за несколько дней песни набрали более 2,7 миллиона прослушиваний, и этого достаточно, чтобы платформа начала приносить прибыль. По его расчетам, на одной только западной площадке YouTube певица могла заработать от 200 до 300 тысяч рублей.

Российская аудитория, несмотря на смену страны и скандальные высказывания певицы, продолжает активно следить за ее творчеством. Кто-то – с интересом, а большинство – с большим раздражением.

К слову, недавно легендарный советский тренер Татьяна Тарасова объявила Пугачеву "подарком" российскому народу.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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