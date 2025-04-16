Козловского возвращают на ТВ после отмены

Фильм с участием артиста неожиданно включили в эфирную сетку

Актера Данилу Козловского, который с 2022 года находится во всевозможных черных списках российского телевидения, вернется на экраны после отмены. Фильм, где артист сыграл главную роль, внезапно покажут по "Первому каналу".

В программе передач указано, что 19 апреля, накануне Пасхального воскресенья, зрители смогут увидеть "Викинга", снятого в 2016 году. Картина стоит сразу после выпуска вечерних новостей в 18:25 – один из главных сегментов прайм-тайма. В дополнение на сайте канала указано, что фильм решили включить в эфирную сетку, поскольку он рассказывает об истории крещения Руси.

Напомним, "Викинг" посвящен Великому князю Владимиру, роль которого исполнил Данила Козловский. Актера сняли со многих кинопроектов после того, как он отказался поддержать Россию в 2022 году. Сейчас он выступает со своим моноспектаклем за границей, его поклонницей и близкой подругой является Алла Пугачева. Сам артист неоднократно высказывал свое одобрение певице и периодически встречался с ней на представлениях беглых российских звезд.

По слухам, сейчас Козловский живет на две страны. Он не стал переезжать в Соединенные Штаты, где у него находится дочь. Вместо этого заменитость остался в Москве вместе со своей возлюбленной Оксаной Акиньшиной, периодически навещая девочку в Америке.

Ранее стало известно, что на одном из концертов Козловского произошла антироссийская провокация.