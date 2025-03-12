Муцениеце назвала главное требование к мужчине

Звезда продолжает жить яркой жизнью после громкого развода

Популярная артистка Агата Муцениеце откровенно поделилась своими размышлениями о поиске партнера. В свежем интервью она призналась, что с возрастом влюбляться становится все сложнее.

По мнению звезды, на выбор спутника жизни влияют не только чувства, но и социальное положение, жизненные обстоятельства и требования к партнеру. Она заметила, что если учитывать все критерии, то подходящих кандидатов практически не остается.

Но главным качеством, которое звезда ценит в мужчинах, является честность. Она призналась, что совершенно не переносит ложь. Однако, несмотря на все размышления, актриса считает, что любовь – вещь непредсказуемая и приходит она всегда неожиданно. Поэтому никогда не стоит зарекаться, как говорится, "любовь зла".

К слову, ранее другая известная актриса Ольга Прокофьева рассказала, почему в отношениях необходимы манипуляции. Артистка поделилась интересными наблюдениями касательно любви.