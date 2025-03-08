Прилучный намекнул на истинную причину развода с Муцениеце

Прилучный намекнул на истинную причину развода с Муцениеце
Фото: АГН "Москва"
Артист уверяет, что в его второй брак оказался более успешным

Павел Прилучный в интервью "7 дней" рассказал о своих отношениях с супругой Зепюр Брутян и намекнул на причину, по которой распался его прошлый брак с Агатой Муцениеце. Артист утверждает, что крепкие союзы держатся не только на любви, но также благодарности друг к другу и уважении.

Звезда "Мажора" говорит, что когда этих компонентов нет, то отношения могут потерпеть крах. Если человек понимает, сколько для него сделал партнер, то появляется прочная связь.

"Когда нет благодарности у обоих, тогда и случаются кризисы", – сказал артист.

Его слова также процитировала Зепюр Брутян, тем самым намекнув, что их брак основан на благодарности и взаимном уважении. Однако вместе с этим многие увидели в этом укол в сторону Муцениеце, с которой Прилучный находится в борьбе до сих пор из-за алиментов.

Источник: 7 дней

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