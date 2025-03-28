Адвокаты Прилучного и Муцениеце накинулись друг на друга из-за сына артистов

Адвокаты Прилучного и Муцениеце накинулись друг на друга из-за сына артистов
Фото: АГН "Москва"
Между бывшими супругами началась настоящая война

Скандал между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным из-за сына Тимофея разгорелся с новой силой после того, как адвокат актера сделал заявление об отказе матери как-либо поддерживать отношения с сыном. По его словам, мальчик несколько раз пытался связаться с артисткой, но безуспешно – она попросту не выходит на связь. И отец не препятствует эту общению, уверяет правозащитник.

Однако сторона Муцениеце категорически отвергла все заявления. Представитель актрисы рассказала, что в действительности Прилучный чинит всяческие препятствия, нанял охрану и фактически изолировал ребенка, сменив его номер и заблокировав доступ к нему у Агаты. 

"Мы обращаемся к Павлу Валерьевичу с предложением быть более человечным к своему собственному ребенку", – сказала она.

После этого адвокаты Прилучного накинулись на защитников матери Тимофея. Они утверждают, что именно Муцениеце делает все, чтобы подорвать репутацию бывшего мужа и сместить фокус в свою пользу. По их словам, мальчик готов снова общаться с матерью, но только если она примет его желание жить с отцом.

"Зачем-то нужно трепать нервы ребенку. Тимофей невероятно обеспокоен, почему уже год игнорируют его мнение, когда все это закончится. Он максимально раздосадован сложившейся ситуацией. А еще он неоднократно говорил о том, что не хочет играть с мамой в идеальную семью, которую она пыталась демонстрировать на видео и фото. Однако его не слышали", – заявили представители Прилучного.

Ранее сообщалось, что день рождения сына Прилучного и Муцениеце обернулся скандалом.

Источник: URA.RU

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