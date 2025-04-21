Элизабет Херли заявила о романе с отцом Майли Сайрус

Элизабет Херли рассекретила роман с отцом Майли Сайрус
Элизабет Херли. Фото: соцсети
Пожилая звезда остается невероятно красивой женщиной

Британская звезда кинематографа Элизабет Херли и американский исполнитель Билли Рэй Сайрус наконец-то честно показали миру, что они вместе. Пара выложила общее фото, сделанное во время пасхальных выходных, чем сразу же привлекла внимание поклонников и СМИ.

На снимке 59-летняя красотка позирует в светлом топе, джинсах и ковбойской шляпе, а 63-летний отец Майли Сайрус – в джинсовой рубашке с ободком в виде заячьих ушей. Под фото актриса оставила короткую подпись: "Счастливой Пасхи". Публикация вызвала бурную реакцию – лайков было множество, в том числе от наследника артистки Дэмиана, которому сейчас 22 года. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

По сообщениям прессы, звезды познакомились несколько лет назад на съемочной площадке рождественской комедии "Рождество в раю". С тех пор они очень тесно общались, но до настоящего момента не делали открытых заявлений о своих отношениях. Совместный снимок с поцелуем расставил все по своим местам.

Ранее Херли встречалась с актером Хью Грантом и была замужем за бизнесменом Аруном Наяром. Последний ее серьезный роман закончился более десяти лет назад – в 2013 году.

К слову, ранее в прессе заговорили о тайной свадьбе Агаты Муцениеце с Петром Дрангой.

Источник: Hello! ✓ Надежный источник
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