Рухнул со сцены: пережившему срыв Моргенштерну* стало хуже

Рухнул со сцены: пережившему срыв Моргенштерну* стало хуже
Алишер Моргенштерн*. Фото: соцсети
Знаменитость страдает от психических проблем

Рэпер Алишер Моргенштерн* после своих откровений о пережитых срывах – как нервных, так и алкогольно-наркотических – продолжил выступать перед публикой в преддверии своей отправки на лечение в рехаб. Знаменитость предстал перед публикой в Куршавеле и, как говорят очевидцы, выглядел ужасно.

По их словам, артист был сильно пьян, с трудом выговаривал слова и стоял на ногах. Он залезал на столы с обилием спиртного, шатаясь в разные стороны, из-за чего его пришлось поддерживать публике. Несмотря на свое состояние, он активно продолжать пить алкоголь. В какой-то момент ему стало настолько плохо, что он рухнул со сцены и больше стоять на своих ногах не смог.

"Так бывает", – коротко прокомментировал Алишер свое фиаско.

Ранее Моргенштерн* сообщал, что последний год был для него невероятно сложным. Он боролся с депрессией, психозом и зависимостями, но безуспешно. По его словам, сейчас он собирается с силами, чтобы доиграть запланированные концерты, а после чего завершит карьеру и отправится на лечение в рехаб. На текущий год никаких выступлений у него не запланировано.

Ранее бывшая жена нелестно высказалась об Алишере Моргенштерне*. 

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: SHOT

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