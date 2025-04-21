Светлаков заработал на своем бизнесе почти 1 миллиард рублей

Под миллиард: как Светлакову удалось заработать астрономическую сумму
Сергей Светлаков. Фото: соцсети
Комик оказался отличным бизнесменом

Актер и шоумен Сергей Светлаков не только снимается в кино и выходит на сцену, но и отлично зарабатывает за кулисами – в сфере бизнеса. Как стало известно из открытых источников, его компания почти дотянулась до миллиардного оборота, и это стало для конторы абсолютным рекордом.

Юморист возглавляет и полностью владеет ООО "Студия Свердловск", которое занимается производством кинолент, телепередач и различного видеоконтента. За прошлый год предприятие показало колоссальный результат – 955 миллионов рублей выручки. Из этой суммы чистая прибыль составила 34,6 миллиона рублей.

Для сравнения: в 2023 году показатели были гораздо скромнее – 254 миллиона рублей выручки и 2,2 миллиона прибыли. Рост оказался почти четырехкратным.

При этом компания не числится в списках должников, не фигурирует в судах и не имеет налоговых проблем. Комик, похоже, уверенно чувствует себя не только в кадре, но и в роли предпринимателя.

К слову, ранее стало известно, за что Светлаков хотел побить Маликова.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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