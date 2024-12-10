Светлаков рассказал, как хотел ударить Маликова за поведение на съемках

Между артистами внезапно вспыхнул конфликт

Сергей Светлаков в одном из интервью поделился интересной историей, произошедшей во время съемок фильма "Звезды в Сибири". По словам популярного российского актера, напряженные условия на площадке едва не привели к конфликту с именитым исполнителем Дмитрием Маликовым. Причиной стало недовольство музыканта погодными условиями, что вызвало раздражение у всей съемочной группы, а особенно у Светлакова, который собирался пустить в ход кулаки.

Юморист рассказал, что съемки проходили в непростых условиях, и ему самому пришлось нелегко. Актер отметил, что из-за снега он столкнулся с проблемами с глазами, и в шутку добавил, что дошло до визита к офтальмологу. Однако на следующий день ситуация на площадке обострилась.

Сергей вспомнил, как тонкий по натуре певец, выйдя на съемочную смену, был возмущен небольшим снегопадом. Музыкант заявил, что работать в таких условиях невозможно. Это вызвало у комика острое раздражение. Сергей признался, что впервые в жизни почувствовал сильное желание ударить коллегу.

Тем не менее, юморист отметил, что конфликт удалось уладить без применения силы. Он подчеркнул, что в конечном итоге команда смогла продолжить работу над фильмом, несмотря на трудности.

К слову, ранее Светлаков раскрыл подноготную ухода из "Уральских пельменей".