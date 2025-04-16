Певица Слава предложила Петросяну пожениться и оскорбила Брухунову

Артистке палец в рот не клади

Певица Слава, недавно пережившая расставание с гражданским мужем, привлекла внимание к своему новому статусу свободной женщины весьма необычным способом. Более того, походя она грубо оскорбила супругу юмориста Евгения Петросяна.

Отдыхая с сестрой на пляже, звезда записала видеообращение к пожилому комику, в котором в шутливой форме предложила ему жениться на ней. При этом артистка добавила, что он должен "бросить свою швабру". Разумеется, прозвучавшее выражение сразу же вызвало ассоциации у подписчиков с нынешней супругой Петросяна Татьяной Брухуновой.

Слава не стала называть имен, однако намек оказался слишком очевидным. По ходу видео она заявила, что они с сестрой давно любят юмориста, и ему стоит отказаться от "швабры", чтобы жениться на них.

Ранее музыкант Евгений Кемеровский раскрыл, что Слава больше не состоит в отношениях с Анатолием Данилицким, с которым прожила в незарегистрированном браке более двух десятилетий. Сама артистка подтвердила, что рассталась с партнером и теперь свободна, хотя и подчеркнула, что официально замужем никогда не была. Причины разрыва певица пока предпочитает не раскрывать.

К слову, ранее Брухуновой пришлось оправдываться из-за нового скандала со Степаненко.