У актрисы Талызиной обнаружили рак

Знаменитости резко стало плохо

У звезды культовой киноленты "Ирония судьбы" Валентины Талызиной диагностировали тяжелый недуг. Легенде советского кинематографа понадобилась срочная помощь медиков после резкого ухудшения самочувствия. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По имеющимся сведениям, у 89-летней знаменитости обнаружили рак поджелудочной железы.

Несколько дней назад пожилая звезда начала жаловаться на сильную тошноту, боли и общий упадок сил. Вызванные на дом доктора провели обследование и установили, что ухудшение состояния связано с онкологическим процессом. В настоящее время любимица публики продолжает лечение дома.

Талантливая актриса знакома зрителям по ролям в легендарных советских кинолентах, включая "Иронию судьбы", "Афоню" и "Гостью из будущего". За годы своей карьеры она стала одной из самых узнаваемых актрис отечественного кино и театра и получила звание народной артистки РСФСР.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, его тело 10 дней пролежало в квартире.