Олег Меньшиков публично заявил о том, что "болен" шопоголизмом

Недавние новости об онкологии привели поклонников в ужас

Известный российский артист Олег Меньшиков оказался в центре обсуждений после слухов о якобы серьезной болезни. В феврале появились сообщения о том, что у народного артиста диагностировано онкологическое заболевание и он якобы проходит терапию. Эти домыслы вызвали беспокойство у поклонников.

Сам артист был немало удивлен подобным заявлениям. Он поспешил успокоить публику: звезда чувствует себя нормально, а слухи – не более чем выдумки. Но, по словам Меньшикова, у него действительно есть "болезнь", впрочем, куда менее страшная – он признался, что страдает от шопоголизма.

Артист откровенно рассказал, что не может пройти мимо стильных вещей: обожает шляпы, аксессуары и сумки, а за особенно понравившимися предметами способен буквально "гоняться". Артист подчеркнул, что не пользуется услугами стилистов – все подбирает сам, с оглядкой на новые коллекции.

Таким образом, все разговоры о серьезной болезни оказались лишь досужими домыслами. Артист бодр, активен и полон жизненных сил.

К слову, ранее Клара Новикова рассказала о борьбе с раком.