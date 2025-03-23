Сэндвич помог мужчине узнать, что у него идет развитие рака

Сэндвич помог мужчине узнать, что у него идет развитие ужасной болезни
Фото: www.unsplash.com
На помощь быстро пришли врачи

Британец Дес Лонгстафф узнал о своей болезни совершенно случайно. Во время обычного перекуса он столкнулся с неожиданной проблемой – не смог проглотить сэндвич с беконом и колбасой. Куски застряли в пищеводе, а запить их водой не получилось.

Поняв, что с его здоровьем что-то не так, мужчина обратился к врачам. Ему порекомендовали пройти эндоскопию, но до обследования он не дошел – вскоре его начало рвать кровью. После этого бедолагу срочно госпитализировали и провели детальное обследование. Медики диагностировали у него рак пищевода.

На момент выявления болезни опухоль уже находилась в запущенной стадии, и операция стала невозможной. Сейчас пациент получает паллиативное лечение. Несмотря на тяжелый диагноз, он не теряет присутствия духа и надеется прожить как можно дольше, чтобы больше времени провести со своим маленьким сыном.

Источник: Bristol Live ✓ Надежный источник

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