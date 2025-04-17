Мигрант планировал теракт на концерте Павла Воли в Пятигорске

Преступником оказался молодой приезжий

На концерте Павла Воли в Пятигорске хотели устроить террористический акт. Вчера, 16 апреля, могла произойти ужасная трагедия. Как пишут в Telegram-каналах, радикально настроенный мигрант планировал поджечь культурное учреждение "София", где должен был выступать комик.

Шоу было запланировано на 16 апреля, но буквально за несколько часов до начала его отменили. Официально прозвучала версия о проблемах технического характера, однако, как утверждают источники, настоящей причиной стало предотвращение возможной атаки.

По данным СМИ, 24-летний подозреваемый заранее готовился: он осматривал здание, снимал все на камеру, но в день концерта был задержан. При нем нашли зажигательные смеси, ножи, топор и даже саперную лопатку.

Следователи считают, что он действовал по заданию, полученному через мессенджеры от украинских кураторов. После поджога злодей планировал выехать за пределы России. К счастью, сотрудники ФСБ предотвратили возможную катастрофу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

Ранее стало известно, какую надпись на своей могиле хочет видеть Павел Воля.