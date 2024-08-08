Павел Воля рассказал, какую надпись хотел бы видеть на своей могиле

Слова обращены к посетителям

Известный юморист Павел Воля славится своим остроумием и умением иронично обсуждать даже самые серьезные вещи. Недавно к нему в гости на проект пришла коллега, юмористка Виктория Складчикова. Девушка рассказала старшему товарищу о самых необычных надписях на могилах на Ваганьковском кладбище в российской столице. Воля тут же сообщил, какую надпись хотел бы видеть на своем последнем пристанище.



Артист отметил, что, вероятно, мимо его могилы будут проходить толпы людей. Поэтому он считает правильным обратиться непосредственно к посетителям кладбища, которые захотят подойти к месту захоронения известного комика.

"Вот я хочу, чтобы ходили, читали, до моей могилы бы дошли, а на ней написано: "Павел Воля. Я хотел бы, чтобы здесь лежал ты", – заявил улыбающийся юморист.

Видимо, таким образом артист решил сложную задачу: как продолжить смешить людей даже после того, как земное пребывание подойдет к концу. Стоит отметить, что оригинальная идея популярного комика вызвала шквал смеха в студии. Зрители по достоинству оценили остроумие знаменитости.

К слову, ранее стало известно, на что Павел Воля потратил свой самый крупный гонорар.