Известная ведущая Володина вернулась на "Первый канал"

Известная ведущая вернулась на "Первый канал" после скандала
Василиса Володина. Фото: соцсети
Знаменитость поделилась радостной новостью

Астролог Василиса Володина вернулась в эфир "Первого канала" – известная телеведущая получила работу в шоу "Модный приговор". Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Знаменитость указала, что посмотреть первый выпуск передачи с ее участием можно будет уже 31 января. Она будет помогать Александру Рогову и Эвелине Хромченко оценивать образы героев и рассказывать больше информации о людях.

Как известно, Володина покинула "Давай поженимся" в 2020 году в разгар пандемии. Астролог отказалась сниматься в проекте, опасаясь за свое здоровье. После этого от ее участия в шоу отказались.

Позже Володина рассказала, что не была готова полностью уходить из передачи и даже предлагала продюсерам возможность сниматься в удаленном формате, однако ее инициатива была воспринята остро – многие коллеги были уверены, что работать в опасных условиях – дело чести. В итоге Лариса Гузеева настояла, чтобы знаменитого астролога не возвращали в проект ни при каких условиях.

До этого Володина была соведущей в "Давай поженимся" в течение 12 лет. Как долго она будет в "Модном приговоре", неизвестно.

Источник: Telegram
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