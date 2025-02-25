Дело не в политике: почему SHAMAN вырезали из эфира "Первого канала"

Критик назвал более вескую причину, почему артиста не показали по ТВ

Редакция "Первого канала" решила исключить SHAMAN из эфира праздничного концерта с композицией "Небо славян" не по политическим причинам. На самом деле, все обстоит гораздо проще, уверен музыкальный критик Денис Ступников.

Эксперт уверен, что мотивы руководства телеканала банальны – они просто не захотели платить авторские отчисления правообладателю композиции Константину Кинчеву, решив сэкономить.

"Я не думаю, что тут были какие-то политические причины или кому-то чем-то не понравился текст этой песни. Ничего крамольного в нем нет, это своеобразный гимн. Да и в номере все было органично и созидательно", – говорит журналист.

Критик отметил, что ему понравилась версия композиции, которую исполнил SHAMAN. Однако поклонники группы "Алиса" были совершенно другого мнения. Тем не менее, Ступников уверен, что Дронов решил спеть "Небо славян", поскольку песня очень в нем откликается по тексту и смыслу.

Эксперт также не думает, что композицию вырезали из-за ущемления рока на телевидении. Он напомнил, что сейчас на федеральных каналах есть несколько проектов, где исполняют тяжелые песни. Дополнительно некоторое время назад на ТВ показывали юбилейный концерт "Алисы".

Ранее на "Первом канале" заявили, что вырезали выступление SHAMAN, поскольку не хватило времени в эфире.