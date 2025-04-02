Познер объявил о возвращении на "Первый канал"

Ведущий заключил новое соглашение с Эрнстом

Журналист Владимир Познер объявил, что снова появится на "Первом канале" со своей передачей. Знаменитость уже приступил к работе над совместным документальным проектом, который зрители вряд ли смогут увидеть в ближайшее время.

По словам Познера, работа над фильмом находится в начальной стадии, пока ведутся подготовительные работы. Съемки могут начаться только в ноябре текущего года.

"Первый канал поддерживает это, но это еще очень далеко", – признался он.

До этого в эфире "Первого канала" показали документальный сериал Познера "Турецкая тетрадь". Это стало первым подобным проектом, который журналист сделал без участия своего коллеги Ивана Урганта – после 2022 года ведущий лишился работы на ТВ.

Тогда возвращение Познера на "Первый" сопровождалось несколькими скандалами. Оказалось, что премьеру его фильмов поставили в день рождения Путина, из-за чего продюсерам пришлось экстренно менять эфирную сетку и переносить дату показа.

После решение вернуть ведущего на ТВ раскритиковал Никита Михалков, который задался вопросами о патриотизме знаменитости и его тройном гражданстве. Также недовольна работой Познера осталась актриса Яна Поплавская, которая назвала это "издевательством над людьми".

Ранее Владимир Познер выступил с громким политическим заявлением.