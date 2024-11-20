Появилось фото неузнаваемой Светличной в гробу

От былой красоты артистки не осталось и следа

Родственники, коллеги, друзья и поклонники проводили в последний путь Светлану Светличную. Знаменитость ушла из жизни на 85-ом году жизни. В последние дни ее самочувствие было плохим, она перестала разговаривать из-за прогрессирующей болезни и отказывалась от лечения.

Церемония прощания с артисткой прошла в Доме кино. Несмотря на желание организаторов устроить почтить память Светличной на достойном уровне, некоторые гости умудрились шокировать присутствующих своми выходками, из-за чего разразился скандал. Впрочем, устраивать цирк большинство собравшихся не стремилось, поэтому инцидент уладили без лишнего шума.

Коллеги артистки сказали множество приятных слов в ее адрес, отмечая небывалую любовь Светличной к своей профессии и ее невероятную красоту. Даже в зрелом возрасте актриса старалась всегда появляться на публике при полном параде – с ярким макияжем, в шляпе и нарядных перчатках. Однако годы тяжелой болезни оставили серьезный след на ее внешности.

Журналисты засняли покойную в гробу – узнать в ней одну из первых красавиц советского кино было трудно. На знаменитость надели чепчик и ее любимое платье. Шляпу, в которой Светличная выходила в свет, положили ей в ноги.

Известно, что уже сейчас из-за наследства Светланы Светличной разгорается скандал. Ее сын, который прекратил общение с матерью несколько лет назад, опасается, что завещание написано на других людей. Актриса владела тремя квартирами в Москве, стоимость которых достигает 80 млн рублей, а также внушительной коллекцией антикварной мебели. Из-за плохих отношений с родственниками не исключено, что все могло быть подарено третьим лицам.