Пи Дидди стал неузнаваем после нескольких месяцев тюрьмы

Пи Дидди стал неузнаваем после нескольких месяцев тюрьмы
Пи Дидди. Кадр: YouTube.com
Артист выглядет сильно истощенным

Спустя три месяца тюремного заключения на фоне обвинений в торговле людьми, изнасилованиях и сексуальной эксплуатации Шон "Дидди" Комбс стал неузнаваем. Очевидцы утверждают, что рэпер сильно похудел и поседел.

Сейчас 55-летний артист находится за решеткой в известном своим строгим режимом следственном изоляторе "Метрополитен" в Нью-Йорке в ожидании суда. Пи Дидди жалуется на условия содержания, поскольку он привык к пище более высокого качества. И, видимо, на фоне недоедания продюсер стал сильно терять в весе.

Одна из журналисток, которая присутствовала на недавнем заседании, заявила, что подсудимый выглядел "шокирующе" истощенным.

"Содержание в следственном изоляторе сильно отличается от его прежнего роскошного образа жизни, но он выглядит заметно похудевшим, и, возможно, заключение под стражей начинает его утомлять", – говорит она.

В первую неделю содержания под стражей Комбса поместили под наблюдение с целью предотвращения самоубийства, однако вскоре его сняли, поскольку адвокат обвинемого заявил, что его клиент "сосредоточен на победе и очень силен". Ходили слухи, что рэпер даже во время ареста нашел способ надавить на жертвы и заставить их молчать, а также мог убрать несколько человек, способных дать против нее обвинительные показания.

Источник: Daily Mail

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