Опубликовано фото неузнаваемой Евгении Добровольской в гробу

Звезда скончалась после тяжелой болезни

10 января в возрасте 60 лет завершила свой земной путь знаменитая актриса Евгения Добровольская. Сегодня, 14 января, в Московском худтеатре имени Чехова состоялось прощание с выдающейся артисткой.

Траурная церемония началась в 10:00 на основной сцене культурного учреждения и собрала огромное количество коллег, друзей и поклонников покойной знаменитости. После этого в 13:30 прошло отпевание звезды в храме святителя Николая на Трех Горах.

На посмертных фотографиях в гробу сложно узнать активную и жизнерадостную артистку – недуг сильно подкосил знаменитость. Выдающаяся актриса театра и кино нашла последнее пристанище на Троекуровском кладбище.

По информации, которая появилась в прессе, причиной смерти стал рак желудка. Источники сообщают, что страшный диагноз был поставлен в 2023 году, звезда сильно мучилась из-за болей в области живота. Однако, как утверждают источники, она долгое время избегала обращения к медикам и пыталась справиться с болезненными ощущениями самостоятельно.

В конце концов, в начале прошлого года Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но лечение не принесло желаемых результатов. Недуг продолжал прогрессировать, начались осложнения, включая желудочное кровотечение. В итоге болезнь отняла жизнь любимицы публики. Уход актрисы стал тяжелой утратой для всей страны.

Напомним, сегодня также стало известно о смерти Барбары Рыльски.